Das Eierpicken am Ostermontag hat in Lambrecht eine lange Tradition. In „normalen“ Zeiten stehen für die Teilnehmer an dem Wettstreit rund 3000 abgekochte Eier für den Wettstreit bereit. In diesem Jahr fällt die Veranstaltung in der gewohnten Form aus. Es gibt aber, wie bereits 2020, ein digitales Eierpicken als Ersatz. Der Wettstreit wird am Ostermontag ab 9 Uhr online ausgetragen und dauert eine halbe Stunde. Teilnahme und Spielregeln unter www.eierpicken.de. Das Spiel ist ein privates Projekt und dient der Unterhaltung. Für die ersten drei Plätze lobt der Verkehrsverein Lambrecht eine kleine Aufmerksamkeit aus, die bei glaubhafter Darstellung der Identität per E-Mail an info@vvlambrecht.de per Post übersandt wird, so der Vorsitzende des Verkehrsvereins, Hans-Joachim Hinrichs.