Zwei Mitglieder der Liedertafel Ungstein wurden bei der „Musikalischen Abendstunde“ für 75 Jahre aktives Singen geehrt. Marianne Müller und Mathias Polz erhielten ihre vom Präsidenten des Deutschen Chorverbands und ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff unterschriebenen Urkunden. Insgesamt 13 Personen wurden mit Urkunden und Ehrennadeln für langjährige aktive Mitgliedschaft im Chor ausgezeichnet. Trude Raudszus erhielt für 65 Jahre Gesang eine Ehrung des Kreischorverbands Vorderpfalz. Anette Lanz und Claudia Heister sind seit 50 Jahren dabei. Weitere Ehrungen: Barbara Herberich (30 Jahre), Dagmar Rosemann, Ingrid Melzer, Bea Schramm und Hans-Jörg Spiegel (jeweils 25 Jahre), Hanna Stamer, Matthias Schramm und Hans-Georg Weber (jeweils 15 Jahre). Musikalisch gestaltet wurde der Abend von den Chören InTakt und TonArt unter den Chorleitern Erik Meßmer und Fabio Freund, am Klavier begleitet durch Margarita Dmitrashina. Liedertafel-Vorsitzende Elisabeth Hetterling stellte die Geehrten vor.