Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 40 Jahren leitet Waltraud Defren ehrenamtlich die Altenbegegnungsstätte der Haßlocher Volkshochschule (VHS), hat im Volkschor und für die SPD im Gemeinderat soziales Engagement bewiesen. Am Montag erhielt die 77-jährige Haßlocherin im Kreishaus Bad Dürkheim die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz.

Als bei Familie Defren das Telefon klingelt, will Waltraud Defren wie selbstverständlich ihren Mann Helmut an den Apparat holen, der seit über 50 Jahren den Volkschor in Haßloch