Vor 30 Jahren wurde der SKFM-Betreuungsverein für den Landkreis Bad Dürkheim gegründet. Hintergrund war, dass die seit 1900 geltenden Vorschriften zu Vormundschaft und Entmündigung abgeschafft und durch das Instrument der rechtlichen Betreuung ersetzt wurden. Während bei der Vormundschaft der Wille des Vormunds Vorrang hatte, stehen seit 1992 das Wohl und die Wünsche des betroffenen Menschen im Mittelpunkt. Angehörige, Freunde, Nachbarn oder auch bisher völlig fremde Personen können dabei eine wichtige Aufgabe als ehrenamtliche rechtliche Vertreter übernehmen. Da das Ehrenamt Vorrang vor der Berufsbetreuung hat, braucht es viele Menschen, die bereit sind, sich in diesem Bereich zu engagieren. Daher ist es nach wie vor die Aufgabe der Betreuungsvereine, ehrenamtliche Betreuer zu gewinnen und sie bei ihrer anspruchsvollen Aufgabe zu beraten und zu begleiten.

Daneben sind in den vergangenen 30 Jahren weitere Aufgaben dazu gekommen: Der Betreuungsverein ist mittlerweile Ansprechpartner für alle Fragen rund um die rechtliche Vertretung eines anderen Menschen und der eigenen Vorsorge mit einer Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung oder Patientenverfügung. Auch Bevollmächtigte finden bei uns einen kompetenten Ansprechpartner für alle Fragen, die bei der Ausübung der Vollmacht auftauchen können.

Betreuungsrechtsreform ab 2023

Ein Jubiläum ist ein Grund zu feiern, das Erreichte zu würdigen und die Entwicklung Revue passieren zu lassen, aber auch eine gute Gelegenheit, um in die Zukunft zu schauen und Neues in Angriff zu nehmen. Und so blicken wir gespannt auf die kommende Betreuungsrechtsreform, die am 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Hier werden das Selbstbestimmungsrecht und die Autonomie des unterstützungsbedürftigen Menschen noch stärker in den Mittelpunkt gestellt. Was auf den ersten Blick so selbstverständlich klingt, ist sicher keine leichte Aufgabe, zumal die alte Vormundschaft und die Entmündigung auch nach 30 Jahren noch in den Köpfen vieler Menschen stecken.

Aber nicht Gesetzestexte verändern die Lebenswirklichkeit vieler unterstützungsbedürftiger Menschen, sondern eine gute Praxis, ein vertrauensvolles Miteinander und eine gewissenhafte Arbeit aller Beteiligten. Daher wird es auch künftig unsere Aufgabe als Betreuungsverein sein, über den Tellerrand – oder den Kirchturm – hinauszublicken, fremde Lebenswelten mit Respekt zu betreten und andere auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben nach den eigenen Vorstellungen zu begleiten. Wir nehmen die Herausforderung an. Helfen Sie mit?

Zur Autorin

Nicole Gruber, Sozialpädagogin vom SKFM-Betreuungsverein für den Landkreis Bad Dürkheim