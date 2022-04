Will Elmstein die Wappenschmiede als Besuchermagneten erhalten, braucht es mehr Engagement.

In vielen Orten, in denen es alte Schmieden, Mühlen oder Sägewerke gibt, wurden diese restauriert und oft zu einem touristischen Anziehungspunkt. Auch viele Bürger freuen sich, wenn alte Gebäude und Anlagen erhalten und oft zu Schmuckstücken ihrer Gemeinde werden.

In Elmstein möchte man zwar Tourismus, die Bereitschaft etwas dafür zu tun, hält sich aber in Grenzen. Das Museum für Waldarbeitsgeschichte wurde vor Jahren nur dank des Einsatzes des damaligen Bürgermeisters Thomas Kratz und eines Bürgers, der viele Monate ehrenamtlich auf der Baustelle tätig war, realisiert. Weitere ehrenamtliche Helfer gab es kaum.

Noch schlimmer ist es bei der Wappenschmiede. In dem Förderverein engagieren sich fast nur Menschen, die nicht in Elmstein wohnen. Und es sind viel zu wenig Ehrenamtliche, um die Arbeit zu bewältigen. Auch im Gemeinderat könnte die Bereitschaft, den Förderverein zu unterstützen, größer sein. Das gesamte Ensemble der Wappenschmiede ist Teil der Tradition Elmsteins. Es ist schade, dass so wenig dafür getan wird, um diese Tradition zu erhalten.