Erika und Kurt Schöppler aus Gerolsheim sind auf den heutigen Tag genau 70 Jahre verheiratet. So ein Jubiläum nennt man Gnadenhochzeit, es ist etwas Seltenes und Besonderes.

Am 22. Mai 1953, wenige Tage nach seinem 21. Geburtstag und somit gerade volljährig, führte Kurt Schöppler seine damals 19-jährige Braut zum Traualtar. Gefeiert wurde in vergleichsweise bescheidenem Rahmen im Gerolsheimer Weingut Hundinger. Kennengelernt hatten sich die beiden vier Jahre zuvor beim Tanzen auf der Bobenheimer Kerwe.

Wichtig waren Erika und Kurt Schöppler neben ihren beiden Kindern die Freunde und die Vereine, in denen sie Mitglied waren. Der Name Kurt Schöppler wird in Gerolsheim vor allem im Zusammenhang mit dem Schützenverein und den Geflügelzüchtern genannt. Noch heute schaut der 91-Jährige täglich nach seinen sechs Hühnern. Während er mit der Unterstützung seiner Tochter noch recht gut im Alltag und zu Hause zurecht kommt, ist das für Erika Schöppler nicht mehr möglich. „Der Schritt ins Heim ist meiner Mutter sehr schwer gefallen, und auch mein Vater brauchte sehr lange, um sich daran zu gewöhnen“, berichtet Elvira Seltsam.

Im Pflegeheim gut eingelebt

Inzwischen habe sich die Mutter in der Dirmsteiner Seniorenresidenz aber bestens eingelebt, und ihr Mann besuche sie so oft es geht. Dass das Altenheim des Trägers Römergarten eine Art zweites Zuhause für beide geworden ist, zeigt schon der Umstand, dass am heutigen Montag in Dirmstein gefeiert wird.

„Auch für die Heimleitung ist das Ehejubiläum meiner Eltern etwas Besonderes“, meint Seltsam. Als sie vorsichtig nach einem kleinen Raum fragte, habe es sofort geheißen: „Damit Ihre Eltern diesen besonderen Tag würdig feiern können, richten wir den Gymnastikraum her, dort ist genug Platz für alle Gratulanten.“