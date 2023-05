Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es tut sich was in Sachen Wasserspielplatz. Der Bauausschuss der Ortsgemeinde Dirmstein hat mit den neu ins Projekt eingestiegenen Planern über die Spielgeräte für den Platz am dicken Baum gesprochen. Mit etwas Glück kann es in diesem Herbst losgehen mit der Eckbachrenaturierung.

Seit Jahren schon will die Verbandsgemeinde (damals noch Grünstadt-Land) den Eckbach zwischen dem Osten von Laumersheim und dem Dirmsteiner Soccerpark in einen natürlichen Zustand versetzen.