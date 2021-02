Derzeit aus gutem Grund eher gemiedene Sitzgelegenheiten am Ebertpark in Haßloch sind bis jetzt noch drei Sitzbänke, an denen sichtlich der Zahn der Zeit genagt hat. Der Lack ist ab, Schäden an den Sitzflächen verhindern teilweise eine sichere Ruhepause an der frischen Luft: „Der Bauhof wird alle drei Bänke im Friedrich-Ebert-Park ersetzen“, kündigt Rathaus-Pressesprecher Marcel Roßmann auf RHEINPFALZ-Nachfrage an. Die Verwaltung bescheinigt allen drei Exemplaren bis dato „keinen allzu guten Zustand“. Die ersten zwei defekten Sitzgelegenheiten werden laut Gemeinde aber sogar bereits im Laufe der neuen Woche komplett ausgetauscht statt nur repariert, da im Bauhof noch entsprechende „Ersatzbänke“ vorrätig seien. Eine weitere Bank müsse erst zusätzlich bestellt und dann alsbald platziert werden.