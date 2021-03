Die sogenannte „Earth Hour“ ist am Samstag, 27. März, zwischen 20.30 und 21.30 Uhr. Die Gemeinde Haßloch beteiligt sich laut Pressemitteilung daran und ruft Bürger und Unternehmen ebenfalls dazu auf. „Setzen Sie ein Zeichen für unsere gemeinsamen Klimaschutzanstrengungen in Haßloch. Schalten Sie dafür einfach eine Stunde Ihre Beleuchtung aus, denn der Beitrag eines jeden Einzelnen ist wichtig“, erklärt Umweltdezernent Joachim Blöhs. Klimaschutzmanager Michael Müller teilt mit, dass aus Sicherheitsgründen in Haßloch keine öffentlichen Straßen und Plätze verdunkelt werden können. Daher sei es beabsichtigt, die Beleuchtung am Turm der protestantischen Christuskirche sowie an der katholischen St. Gallus Kirche für eine Stunde abzuschalten. „Die Folgen von Hitze und Trockenheit machen sich auch vor Ort bemerkbar. Erst vor kurzem mussten im Haßlocher Wald zahlreiche abgestorbene Bäume in Folge von Trockenheit und Hitzestress gefällt werden“, sagen Blöhs und Müller. Die erste „Earth Hour“ war im Jahr 2007. Ziel ist es, die Bevölkerung zu motivieren, umweltfreundlicher zu leben und zu handeln.