Das Gerolsheimer Elektrizitätswerk hat im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von rund 27.000 Euro erwirtschaftet, der dem Haushalt der Ortsgemeinde zugutekommt.

Wie Geschäftsführerin Birgit Adrian von den Stadtwerken Frankenthal, die sich seit 2014 um die kaufmännische und technische Betriebsführung des E-Werks kümmern, im Gemeinderat berichtete, fiel der Gewinn zwar rund 8000 Euro niedriger aus als 2019, er lag dafür aber 11.000 Euro über der Prognose. Die Bilanzsumme belief sich zum 31. Dezember 2020 auf knapp 958.000 Euro. Mit mehr als 2,5 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom sei die Abgabemenge gegenüber dem Vorjahr nur leicht um rund 20.000 kWh gesunken, berichtete Adrian.

Dass die Umsatzerlöse um 11.000 Euro auf rund 647.000 Euro gestiegen sind, sei auf höhere Umlagen, Abgaben und Netzentgelte zurückzuführen, die man an die Kunden weitergegeben habe. „Wir sind gut durch die Corona-Krise gekommen“, betonte Adrian. Das gemeindeeigene E-Werk sei ein „gesundes Unternehmen“, sagte Ortsbürgermeister Erich Weyer (FWG). Für rund 8000 Euro sollen in diesem Jahr die Erdungsanlagen an vier Kabelverteilerschränken im Ort erneuert werden.