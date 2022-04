Der Erpolzheimer Haushalt für 2022 sei einer der besten der vergangenen 25 Jahre. Das sagte Ortsbürgermeister Alexander Bergner (FWG) in der jüngsten Ratssitzung. So rechnet die Kommune mit einem Überschuss von knapp 14.000 Euro. 2023 erwartet sie dagegen ein Minus von rund 76.000 Euro. Der Rat stimmte beiden Etatentwürfen zu.

Dieses Jahr kalkuliert die Ortsgemeinde im Ergebnishaushalt, der einer Gewinn-Verlust-Rechnung gleicht, mit Erträgen von mehr als 1,9 Millionen Euro, nächstes Jahr mit mehr als 1,8 Millionen Euro. Ihre wichtigste Einnahmequelle sind die verschiedenen Steuern mit jeweils circa 1,6 Millionen Euro. Dem stehen in beiden Jahren Aufwendungen von rund 1,9 Millionen Euro gegenüber. Der größte Brocken sind sowohl 2022 als auch 2023 die Umlagen an die Verbandsgemeinde Freinsheim und den Landkreis Bad Dürkheim mit je 1,4 Millionen Euro.

Investieren möchten die Erpolzheimer dieses Jahr 50.000 Euro, wovon etwa 18.000 Euro durch Einzahlungen wie Zuschüsse finanziert werden. Kommendes Jahr will die Gemeinde rund 70.000 Euro in Projekte stecken, dafür erwartet sie Zuschüsse von rund 63.000 Euro. Fließen soll das Geld unter anderem in zwei Elektroladesäulen zum Preis von 20.000 Euro, kleinere Spielgeräte für 10.000 Euro sowie in die Straßenentwässerung und Planungsarbeiten für das Hochwasserprojekt Isenach für je 10.000 Euro. Für dessen Umsetzung sind 60.000 Euro vorgesehen. Doch sei bisher unklar, ob im kommenden Jahr damit begonnen wird, sagte die zuständige Sachbearbeiterin Ursula Morio von der Verwaltung der Verbandsgemeinde Freinsheim. Falls ja, bekomme die Gemeinde einen Zuschuss.

Zu den Unterhaltskosten gehören 15.000 Euro für die Rathaussanierung, 10.000 Euro für das Planen einer Linksabbiegespur von der L526 in Höhe des Betonwerks und 50.000 Euro Eigenanteil für den Bau dieser Linksabbiegespur.