Wie sinnvoll ist eine E-Ladesäule im Ort? Mit dieser Frage wird sich der Ortsgemeinderat in seiner ersten Sitzung nach den Sommerferien am Mittwoch beschäftigen (19 Uhr, TV-Turnhalle). Beigeordneter Andreas Eberlein (CDU) vertritt den erkrankten Bürgermeister Dietmar Leist.

Bereits in der Sitzung vor den Ferien wurde über die Notwendigkeit einer E-Ladesäule diskutiert. Die Gemeindespitze um Bürgermeister Dietmar Leist (CDU) hatte im Frühsommer die Fühler nach einer E-Tankstelle ausgestreckt. Der Ortschef war nach einem Gespräch mit den Pfalzwerken allerdings ernüchtert: So soll die E-Ladestation rund 50.000 Euro kosten. Die CDU-Fraktion hat weiter große Bedenken, ob es überhaupt sinnvoll sei, eine solche E-Tankstelle, die Gemeinden in der näheren Umgebung wie Herxheim am Berg und Weisenheim am Berg schon besitzen, auch in Bobenheim zu installieren. Befürworter einer E-Ladesäule sind die Mitglieder der FWG-Fraktion im Bobenheimer Gemeinderat. Sie hat im Rat keine Mehrheit.

Am Mittwochabend soll nun der Erste Beigeordnete Andreas Eberlein (CDU), der den erkrankten Dietmar Leist vertreten wird, weitere Neuigkeiten präsentieren, was sich zur Sachlage E-Ladesäule in den vergangenen Wochen getan hat. Danach soll diskutiert werden, wie nach den neuen Informationen verfahren werden soll.

Sandspielfläche soll neu gestaltet werden

Weiter steht in der Ratssitzung die Umgestaltung der Sandspielfläche im Ort auf dem Programm. Hier sollen mehrere Optionen vorgestellt werden, wie man das Areal verändern könnte. Danach könnten die Gremiumsmitglieder eine erste Entscheidung treffen.

Auch der Breitbandausbau, der in den vergangenen Sitzungen diskutiert wurde, ist wieder Gegenstand der Beratungen im Gremium. Hier will der Rat nun die weitere Vorgehensweise entscheiden. Ein weitere Tagesordnungspunkt ist der „Wir-schaffen-was“-Tag in Bobenheim am Berg, der in diesem Jahr noch stattfinden soll. Beigeordneter Eberlein soll Informationen zum Anmeldevorgang vorstellen.