Die Pfalzwerke und der Bezirksverband Pfalz haben vor der Pfalzakademie in Lambrecht eine E-Ladesäule in Betrieb genommen.

„Dem Bezirksverband Pfalz ist es ein besonderes Anliegen, alle Einrichtungen mit E-Ladesäulen auszustatten“, sagte der Bezirkstagsvorsitzende Theo Wieder. Der Regionalverband unternehme große Anstrengungen, um die Energiewende herbeizuführen – nicht nur durch die Förderung der E-Mobilität, sondern auch durch die Sanierung seiner Immobilien und die Installation von Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerken und effizienter Heiztechnik. Der Pfalzakademie stehe eine umfassende Sanierung und Weiterentwicklung hin zur Biosphärenakademie bevor, wodurch sie inhaltlich aufgewertet und neu ausgerichtet werde. Hier wolle man „den Umweltschutzgedanken jungen Menschen vermitteln“.

Über 40 Ladesäulen

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld wies darauf hin, dass es im Landkreis Bad Dürkheim bereits über 40 Ladesäulen gebe, die sehr gut genutzt würden. „An der E-Mobilität geht kein Weg vorbei“, so seine Überzeugung. Paul Anfang, seit 1. Mai technischer Vorstand der Pfalzwerke, wies darauf hin, dass die Pfalzwerke schon seit vielen Jahren in dem strategisch sehr wichtigen Feld der Elektromobilität unterwegs seien.

Besucherinnen und Besucher der Pfalzakademie können nun in der Franz-Hartmann-Straße künftig ihre E-Fahrzeuge an einer Ladesäule mit zwei Lademöglichkeiten à 22 Kilowatt aufladen. Die Ladesäule wird mit Ökostrom der Pfalzwerke versorgt. Neben einem Ladenetz von über 120 Stationen für E-Bikes betreiben die Pfalzwerke mit bislang über 350 Ladepunkten das größte öffentliche Schnellladenetz für Pkw in Rheinland-Pfalz – ergänzt durch bundesweite Standorte, wie zum Beispiel an Hornbach- und Globus Fachmärkten.