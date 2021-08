Im Besucherinformationszentrum „Flößerei und Trift“ in Elmstein gibt es jetzt eine E-Bike-Ladestation. Sechs abschließbare Ladefächer stehen zur Verfügung. An den Tagen, an denen das Kuckucksbähnel fährt, ist das Besucherinformationszentrum auch sonntags geöffnet. Die Ladestation befindet sich direkt neben der Mountainbike-Tour 5. Weitere Informationen im Besucherinformationszentrum „Flößerei und Trift“, Bahnhofstraße 60, 06328/234, touristinfo@vg-lambrecht.de.bgu