Es sind nicht gerade die besten Zeiten für unsere Kirche: Hausdurchsuchung beim Kardinal – Verdacht auf Meineid; Vorsitzender der Bischofskonferenz als Vertuscher entlarvt; vier Bischöfe, die in Panik geraten, wenn Laien Mitsprache eingeräumt wird. Wir leben in Zeiten des Exodus: nein, kein Aufbruch. Wir erleiden einen Ausbruch: nichts wie weg! Warum bin ich, warum sind Sie eigentlich noch dabei?

Diese Kirche, der wir angehören – einen langen Weg ist sie gegangen. Das Heidentum wollte sie überwinden; und hat doch so viel Heidnisches in sich aufgesogen. Jahrhundertelang haben sich Päpste und Bischöfe als weltliche Herren aufgespielt. Mit Mord und Totschlag wollten sie ihren Glauben verteidigen. Ihre Heilige Inquisition hat vermeintliche Ketzer und Hexen verfolgt.

„Immensen Verbrechen nicht leugnen“

Für jedes dieser Verbrechen hätte man unsere Kirche zur Rechenschaft ziehen, ja abwickeln müssen. Und doch: Zur Zeit der Kirchenfürsten trat ein Franziskus auf, zur Zeit der Kreuzzüge eine Hildegard von Bingen, zur Zeit der Inquisition eine Heilige Elisabeth. Eine Spur von Blut zieht sich durch die Kirchengeschichte – und eine Spur von Liebe. Das bringt nur Einer zusammen: Er, der sein Blut vergießt – aus Liebe! Bis in unsere Zeit erleben und durchleiden wir diesen Zwiespalt. Die Zeit der anschwellenden Missbrauchs- und Vertuschungsfälle, das war auch die Zeit von Mutter Teresa. Leugnen wir um Gottes willen nicht die Blutspur, die immensen Verbrechen gegen die Menschlichkeit! Übernehmen wir dafür Verantwortung und tun wir Buße!

Sehen wir aber auch die Liebesspur, welche die Heiligen ziehen – von denen die wenigsten heiliggesprochen sind! Ihrer Spur möchte ich folgen. Es sind im Machtgefüge der Kirche eher schwache Menschen, die aber einen starken Eindruck hinterlassen; durchaus auch Menschen, die gefallen sind, die aber auch wieder auf- stehen – bereit sind für Veränderung, für einen Neuanfang, für mehr Menschlichkeit.

„Kirche vor Ort geht weiter“

Ich bin froh und dankbar für jede und jeden unter uns, die oder der sich der eigenen Schwäche bewusst ist; dass wir eben nicht dem genügen können, was andere von uns erwarten. Das geht mir genauso. Und doch ziehen wir uns nicht zurück, sondern bleiben da, stehen auf, machen mit, stoßen Neues an. Ich denke da auch an die vielen Frauen und Männer, die sich derzeit als Kandidatinnen und Kandidaten für die Neuwahl unserer Pfarrgremien zur Verfügung stellen. Es sind mehr als 50, die gerade jetzt bereit sind, für diese unsere Kirche Mitverantwortung zu übernehmen. Durch sie geht Kirche hier vor Ort weiter. Danke!