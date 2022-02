Ein 25-Jähriger ist am Samstag gegen 10.45 Uhr bei einer Kontrolle in der Hauptstraße mit einer geringen Menge an Amphetamin erwischt worden. Aufgefallen war er, weil er sich bei der Kontrolle auffällig wegdrehte. Nun muss er sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.