Graue Beutel an Eichen sind kein seltsamer Streich und auch keine dreiste Entsorgung von Unrat. Durch die Duftfallen geht es vielmehr in Haßloch den Raupen des gesundheitsgefährdenden Eichenprozessionsspinners an den Kragen. Zumindest testweise.

Was ist denn da wohl drin? Eine graue Tüte ziert auffällig einen großen Baum auf dem Parkplatz des Haßlocher Vogelparks. Aber darin verbirgt sich weder Müll noch etwas wirklich