Am Landgericht Frankenthal wurde am Montag der Prozess gegen vier Angeklagte aus Lambrecht und Edenkoben fortgesetzt, ihnen wird gewerblicher Drogenhandel vorgeworfen. Drei Männern wirft die Staatsanwaltschaft vor, als organisierte Bande gehandelt zu haben. Als Mindeststrafe drohen dafür fünf Jahre Haft.

Laut Anklage soll ein 28-Jähriger aus Edenkoben seit Ende 2019 in fünf Fällen ein bis drei Kilogramm Marihuana von den übrigen drei Angeklagten angekauft und an Abnehmer in der Vorderpfalz