Astrid Schaupp ist als Vorsitzende des Ortsvereins Bad Dürkheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Amt bestätigt worden. Auch ihre Vorstandskollegen wurden wiedergewählt. Dass der Verein geschlossen hinter dem Vorstand steht, ist für die alte und neue Vorsitzende ein Indiz dafür, dass Gemeinschaft und Zusammenhalt zwischen den Mitgliedern und der Vorstandsgruppe stark sind.

In der Zusammenfassung der vergangenen vier Jahre blickte Schaupp vor allem auf die arbeitsintensiven vergangenen beiden Jahre zurück. Viele Helferinnen und Helfer hätten bis an ihre Grenzen auf vielfältige Weise die Bekämpfung der Pandemie unterstützt. Dass eine Gemeinschaft funktioniert, merke man gerade in diesen Zeiten. „Wir sind sehr stolz auf unsere Helfer und Helferinnen, die stets zum Wohle der Bürger und Bürgerinnen in dieser Stadt ihren ehrenamtlichen Dienst verrichten“, teilte der Verein nach der Versammlung mit.

Obwohl die meisten Einnahmen durch die Sanitätsdienste weggebrochen seien, „haben wir es geschafft, unseren Verein gut durch die Krise zu bekommen“, bilanzierte Schatzmeister Torben Brake. Geholfen hätten dabei auch Spenden aus der Bevölkerung, durch die Evi-Faißt-Stiftung sowie die Sankt-Martin-Stiftung der Familie Seibold. Der Verein sei dankbar für „die großartige Unterstützung“ von Ortsverein und Jugendgruppe.

Gerät kostet 16.000 Euro: Sponsoren gesucht

Für dieses Jahr steht die Anschaffung eines EKG-Geräts ganz oben auf der Wunschliste des Dürkheimer DRK. „Wir hoffen, dass wir das notwendige Geld dafür zusammen bekommen“, heißt es vonseiten des Ortsvereins. Die Kosten für das „lebensrettende Gerät“ betragen ungefähr 16.000 Euro. Daher werden Sponsoren gesucht, die den Kauf unterstützen.

Der Vorstand hat langjährige Mitglieder für ihre Treue zum Verein ausgezeichnet. Ein besonderes Jubiläum hat Wolfgang Conrad erreicht, der für 70 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt wurde. Gleich danach folgen Heinz Tebrün mit 65 und Heidrun Gabel-Tebrün mit 50 aktiven Mitgliedsjahren. Weitere Geehrte: Holger Kesselring (45 Jahre), Herbert Haller (40 Jahre), Steffen Krebs (35 Jahre), Stefan Fickeisen (20 Jahre), Alexandra Friedrich (15 Jahre), Annelie Freiermuth, Nico Freiermuth, Luis Stepp, Marcel Schmidt, Jacqueline Georgens (alle zehn Jahre), Heike Fischer, Kim Koal, Fabienne Wolf, Isabel Sabin und Josefine Faißt (alle fünf Jahre).

Der Vorstand

Vorsitzende Astrid Schaupp, Stellvertreter Marc Sasak und Holger Bappert, Bereitschaftsarzt Holger Bappert, Schatzmeister Torben Brake, Bereitschaftsleitung Sabine Petrich und Pascal Jochim, Jugendleitung Julia Göbel und Nadine Schaupp von Massow, Schriftführerin Heike Fischer, Beisitzer Dorina Anton, Marisa Fickeisen, Waldemar Schaupp-Sagolla.