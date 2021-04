Das DRK ruft zur Teilnahme an der Blutspendeaktion am Freitag, 23. April, auf. Die Möglichkeit zur Blutspende besteht zwischen 15 und 20.30 Uhr in der Sporthalle der Ernst-Reuter-Schule.

Pro Tag werden in Deutschland rund 15.000 Blutspenden benötigt, um Patienten in Kliniken, Krankenhäusern und Arztpraxen zu versorgen. Auch und gerade während der Corona-Krise sind die Blutspendedienste des DRK dringend auf die Unterstützung der Bevölkerung durch Blutspenden angewiesen. Die Teilnehmer werden gebeten, im Vorfeld einen Spendetermin zu vereinbaren. So sollen die Abläufe auf dem Blutspendetermin verbessert und unnötige Wartezeiten vermieden werden. Termine können gebucht werden über die DRK-Blutspende-App oder die Website www.spenderservice.net.

Wer gesund und fit ist, kann Blut spenden. Wer Blut spenden will, muss mindestens 18 Jahre alt sein. Zum Blutspendetermin bitte unbedingt den Personalausweis mitbringen. Vor der Blutspende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor des Blutspendedienstes folgen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten. Die eigentliche Blutspende dauert fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt man zehn Minuten lang ganz entspannt liegen. Da der Imbiss nach der Blutspende zurzeit nicht stattfindet, gibt das Rote Kreuz zur Stärkung Lunchpakete aus. Als Dankeschön verschenkt das DRK Schlüsselanhänger in Form eines Karabiners.