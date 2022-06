Die Ringe kamen per Express, weil die Zeit drängte: Doch jetzt sind auch die jungen Störche im Bruch „Ringträger“.

Junge Störche dürfen bei ihrer Beringung nicht zu weit herangewachsen sein, damit allzu schreckhafte Reaktionen vermieden werden. Seit mehr als 20 Jahren beringt Ingrid Dorner, Sprecherin der Nabu-Landesarbeitsgruppe Weißstorchschutz, die schwarz-weißen Jungvögel. Dauerhaft lesbare Ringe mit Erkennungsnummer und Daten der zuständigen Vogelwarte sind wichtig, um Population, Zugstrecken und Lebenswege der Störche zu dokumentieren. Beispielsweise können die Beobachter im Dürkheimer Bruch erkennen, dass hier das gleiche Paar wie in den Vorjahren seine Jungen aufzieht. Auch das Alter der Elterntiere und wo sie selbst einst aus dem Ei schlüpften, ist so zu ermitteln.

Störche reagieren mit Reflex

Am Mittwoch war Ingrid Dorner wieder in der Vorderpfalz unterwegs und beringte zusammen mit Manuel Matthes, Mitarbeiter der Pfalzwerke, mehr als 30 Tiere. Diesmal kamen die Dürkheimer Jungstörche zuerst an die Reihe, weitere 18 Niststandorte standen im Auftrag der Vogelwarte Radolfzell auf dem Tagesplan. Vier davon mussten allerdings ausgelassen werden: „Die Juvis waren schon zu groß“, sagt Ingrid Dorner.

Vorsichtig fuhr Matthes auf der Bruchwiese den Unimog der Pfalzwerke Richtung Storchenmast, um sich anschließend auf der Hebebühne mit Ingrid Dorner nach oben zu befördern. Kurz zuvor hatten die Jungstörche noch gut sichtbar im Horst gestanden und eifrig ihre Flügel geschwungen. In der Regel bewacht eines der Elterntiere den Nachwuchs – auch jetzt noch, wenn der erste Ausflug bald bevorsteht.

Schon bald kehrt ein Elterntier zurück

Doch als das unbekannte Objekt mitsamt zwei Menschen immer näher kam, flog der Altstorch ab und die Jungen drückten sich dicht an den Nestboden. Der Reflex, mit dem sie dabei erstarren, heißt in der Fachsprache „Akinese“. Ingrid Dorner deckte die Vögel zur Beruhigung behutsam zu, bevor sie ihnen oberhalb des Laufgelenks die Plastikringe anlegte: Wie es in „geraden“ Jahren üblich ist, wurde jeweils das rechte Bein beringt.

Nachdem Matthes die Hubbühne wieder nach unten manövriert hatte, regte sich im Horst zunächst niemand. Es dauerte aber nicht lang, bis ein Elterntier zurück kam und beim Nachwuchs ausgiebig nach dem Rechten sah. Eine Stunde verging, bis dann der erste Jungstorch wieder über dem Nestrand erschien.