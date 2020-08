Zum dritten Mal in Folge hat es die Ponyfarm und das Gestüt „Die Pfalz“ in direkter Nachbarschaft zum „Holiday Park“ geschafft: Nach 2018 und 2019 geht der Titel beim Landes-Fohlen-Championat des Pferdezuchtverbandes Rheinland-Pfalz-Saar nach Haßloch.

Mit insgesamt vier Fohlen war die Ponyfarm in Zweibrücken an den Start gegangen. Das Dartmoorpony-Hengstfohlen „Pfalz-Dart-Halunke“ holte sich mit der Traumnote 9,1 von 10 erreichbaren Punkten den Titel als Landesmeister in der Gruppe der kleinen Ponyrassen. Dazu gehören die Rassen Shetlandpony, Welsh-Pony, Dartmoorpony und Classikpony.

Nur ein ausgewachsenes Pony besser

Auch bei den großen Ponyrassen überbot lediglich ein Haflinger-Fohlen des Mannheimer Züchters Kurt Antes diese Bewertung um gerade einmal 0,15 Punkte. Antes ist ebenfalls im rheinland-pfälzischen Zuchtverband organisiert, sein Vater war Lehrmeister des Haßlocher Ponyfarm-Senior-Chefs Ulrich Tettenborn. Dieser fand dafür auch Worte: „Von einem so hochbegabten Züchter übertroffen zu werden, stimmt mich nicht traurig. Im Gegenteil, es zeigt mir wieder einmal, wie hoch die Ponyzucht auf der Ponyfarm in Haßloch einzuordnen ist.“

Die Siegerschärpe werde neben all den anderen Trophäen von deutschen Meistern, Europa-Champion, über Staatsehrenpreise bis hin zum 1991 im französischen Le-Touquet, bei Calais errungenen Weltmeister-Titel, in den Räumen der Kinderpension einen Platz finden, versichert Tettenborn nicht ohne Stolz.