Die Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und FWG wollen prüfen lassen, welche Standorte geeignet sind, um weitere Kindertagesstätten in den geplanten neuen Wohngebieten gebaut und schnellstmöglich umgesetzt werden können.

Einen entsprechenden Antrag hat das Dreierbündnis bei der Verwaltung gestellt. Aus aktuellem Anlass – gemeint ist der Schimmelbefall in der kommunalen Kita Pauluskirche – und wegen der nicht abschätzbaren Auswirkungen des Kita-Zukunftsgesetztes sei zu befürchten, dass in naher Zukunft nicht ausreichend Kita-Plätze für die Haßlocher Kinder zur Verfügung stehen, heißt es zur Begründung des Antrags.

Die Geburtenrate in Deutschland sei weitgehend stabil beziehungsweise leicht steigend. Die Anzahl der Familien mit Kindern, die von auswärts in den Gemeindebereich ziehen werden, sei jedoch schwer einschätzbar, da Haßloch gerade für junge Familien sehr attraktiv zu sein scheine, so die Fraktionen. Außerdem entstünden neue Baugebiete, und auch wenn viele Einheimische bauen, werde hier wieder bestehender Wohnraum für Zuzug frei.

Neben der geplanten eine weitere Kita nötig

Das „bislang hervorragende Angebot für Kinderbetreuung“ sei mit ein Grund für die hohe Attraktivität der Gemeinde. Nach aktuellem Stand bestünden aber in den Kindertagesstätten aufgrund der bevorstehenden Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes große Verunsicherungen, und Platznot werde befürchtet. Im Interesse der Kinder und der Eltern bestehe aus Sicht der Koalitionsfraktionen dringender Handlungsbedarf.

Auch wenn es bereits konkrete Pläne für eine weitere kommunale Kindertagesstätte im zukünftigen neuen Baugebiet „Südlich der Rosenstraße“ gebe, erläutert CDU-Fraktionsvorsitzender Hans Grohe, sehe die Koalition dringenden Bedarf nach mindestens einer weiteren Einrichtung. Der aktuelle erkennbare Bedarf werde durch den zeitlich nicht absehbaren Ausfall der provisorischen Einrichtung in Räumen der Pauluskirche zusätzlich erhöht. Der Vorschlag der HLL, im Innenraum der Radrennbahn zu bauen, sei aus mehreren Gründen kein Standort, der den Vorstellungen von Ortsnähe und Wohnortnähe entspreche. Außerdem dürfte die Realisierung wegen verschiedener baurechtlicher Hürden nicht schnell möglich sein. Das Baurecht sollte in längstens einem Jahr vorliegen, so Grohe, „denn die Zeit drängt“.