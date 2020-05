Drei weitere Menschen im Landkreis Bad Dürkheim sowie in Neustadt sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das hat der Kreis mitgeteilt. Ein über 90 Jahre alter Patient ist in der Nacht zum Donnerstag im Kreiskrankenhaus Grünstadt gestorben. Zwei weitere Personen starben bereits am Dienstag in Folge von Vorerkrankungen. Bei ihnen sei zwar eine Covid-19-Infektion festgestellt , zuletzt jedoch keine Viren mehr nachgewiesen worden, so der Kreis in einer Pressemitteilung. Die Todesfälle werden in die Corona-Statistik mit aufgenommen, weil ein Zusammenhang mit dem Virus nicht ausgeschlossen werden kann. Beide Personen waren über 80 beziehungsweise 90 Jahre alt. Eine verstarb im Neustadter Hetzelstift, eine im Evangelischen Krankenhaus Bad Dürkheim. Bislang sind damit elf Personen aus dem Landkreis in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, zwei Personen aus Neustadt.

Fehler in der Statistik

Die Anzahl der im Landkreis positiv auf das Virus getesteten Personen ist gesunken, weil der Kreis nach eigenen Angaben einen Fehler in der Statistik gemacht hat. Deshalb sind im Landkreis trotz vier Neuinfektionen weniger Menschen betroffen als bisher angegeben. 314 sind es jetzt im Kreis.

In der Stadt Neustadt steigt die Anzahl der Infizierten auf 103, obwohl es keine neuen Fälle gibt. Der Kreis hatte versehentlich Fälle aus Neustadt dem Landkreis Bad Dürkheim zugerechnet.