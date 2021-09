Lange wurde diskutiert, doch jetzt steht fest, wie Dirmstein den Jahrmarkt 2021 am Wochenende feiern wird: Auf dem Sportplatz laden der Turn- und Sportverein (TuS), der Karnevalverein Gaumekitzler und der Feuerwehrförderverein zur „Kerwe light“ ein.

Im Gegensatz zum Schlossplatz ist das Gelände im Sportplatzweg eingezäunt, sodass der Zugang kontrolliert werden kann. In ihrer Organisation unterstützt werden die drei Vereine von der Ortsgemeinde, die laut Bürgermeister Bernd Eberle (FWG) den Strom und die Toilettenwagen stellt. Letzteres sei gar nicht so einfach zu organisieren gewesen, berichtet der Erste Beigeordnete Hans Scherer (CDU). Er ist froh, dass am Jahrmarktswochenende 10. bis 12. September überhaupt eine Veranstaltung stattfinden kann. Ob es ein Erfolg wird, hänge sicher auch vom Wetter ab.

Wer kommen will, braucht eine Eintrittskarte

Die Kerweeröffnung am Freitag findet um 17 Uhr statt. Da an allen drei Tagen maximal 500 Besucher gleichzeitig da sein dürfen, wird es einen Vorverkauf von fünf Euro teuren Karten geben. Sie sind bei der Esso-Tankstelle, im Getränkehandel Pfau und der Postfiliale (Landlädche) erhältlich. Vier Euro bekommt der Gast als Verzehrgutschein zurück. TuS-Vorsitzender Karl-Heinz Kindler, der zusammen mit freiwilligen Helfern das Festgelände und die Bühne herrichtet, ist optimistisch, dass die Dirmsteiner die abgespeckte Kerwe annehmen werden. Zumindest seien die ersten Rückmeldungen an die Vereine durchweg positiv.

Für Sicherheit und Einlasskontrolle will die Feuerwehr sorgen, Karnevalverein und TuS übernehmen den Getränkeausschank. Und der Feuerwehrförderverein verspricht, etwas Leckeres zu kochen. Am Freitag werden drei der Anonyme Giddarische als Die Happy’s spielen, am Samstag kommt DJ stHill und am Sonntag unterhält das Musikduo Two4you.