Am Wochenende hat es gleich drei schwere Verkehrsunfälle auf der L 529 (Holidayparkstraße) in Haßloch gegeben.

Ein Überholmanöver war in der Nacht auf Samstag gegen 0.30 Uhr die Ursache des ersten Unfalls. Ein Fahrer prallte gegen einen Baum, weil er von der Fahrbahn abkam, um einem überholenden Fahrzeug auszuweichen. Beim Aufprall auf den Baum wurde der Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden an seinem Fahrzeug wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, in Richtung B 39. Die Polizei sucht nach ihm. Bislang ist nach Angaben der Beamten bekannt, dass es sich bei dem Wagen um einen dunklen Pkw mit Stufenheck sowie Xenon- oder LED-Beleuchtung handeln soll.

Verletzte beim zweiten Unfall

Am nächsten Morgen krachte es gegen 10 Uhr ganz in der Nähe wieder. Zur Kollision kam es bei einem Abbiegevorgang auf einen Parkplatz. Der Fahrer eines SUV übersah ein aus Richtung Haßloch kommendes Fahrzeug. Dessen Fahrer fuhr in die Beifahrerseite des Abbiegers und schleuderte über einen Graben auf einen angrenzenden Radweg. In dem SUV wurden nach Angaben der Feuerwehr vier Personen, darunter zwei Kinder, verletzt, weshalb neben zwei Rettungswagen auch der Kindernotzarzt aus Speyer anrückte. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die L 529 musste für die Rettungsarbeiten ab der Anschlussstelle Süd für etwa 30 Minuten gesperrt werden.

Der dritte Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen um kurz nach 10 Uhr. Aus bisher unbekannten Gründen geriet ein Pkw-Fahrer auf gerader Strecke auf das Bankett, schleuderte und überschlug sich anschließend im Straßengraben, wo er auf dem Dach liegen blieb. Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, waren die zwei Insassen bereits aus dem Fahrzeug geklettert. Während der Rettungsarbeiten war die L 529 zwischen Haßloch Süd und Bruchhof gesperrt.

Info

Die Polizei Haßloch bittet insbesondere beim ersten Unfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtig ist, um Zeugenhinweise. Telefon: 06324-933-0, Mail: pihaßloch@polizei.rlp.de