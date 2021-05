Für den Wochenmarkt hat die Gemeindeverwaltung drei neue Beschicker gewonnen. Jetzt gibt es wieder ein Angebot von Blumen und Pflanzen, Freinkost und „Naschwerk to go“.

Immer samstags von 7 bis 13 Uhr hat der Haßlocher Wochenmarkt auf dem Rathausplatz geöffnet. Zurzeit haben 16 Beschicker dort ihre Stände, von denen vier saisonal vertreten sind. Das Werben von Neuzugängen ist nach der Erfahrung der Verwaltung nicht so einfach, denn an Samstagen haben zahlreiche Städte und Gemeinden Markttage und somit viele Beschicker ihren festen Platz. Dennoch ist es der Gemeinde in den vergangenen Monaten gelungen, den Wochenmarkt zu attraktivieren. Über das Angebot von Testtagen konnten neue Beschicker gewonnen werden, die inzwischen dauerhaft auf dem Wochenmarkt vertreten sind.

Zu den drei „Neuen“ auf dem Wochenmarkt zählt der Blumenhandel „Petite Fleur“ aus Muggensturm bei Rastatt Zuletzt hatte ein Angebot von Blumen und Pflanzen gefehlt, doch inzwischen schließt „Petite Fleur“ diese Lücke. Was mit drei Testtagen begann, ist inzwischen zu einem wöchentlichen Angebot geworden. Das baden-württembergische Unternehmen ist auf einigen Wochenmärkten in der Region vertreten. Außerdem hat das „Feinkostparadies Pfalz“ jetzt einen Stand. Pasteten, Oliven, Eingelegtes, Aufstriche, türkisches Brot, getrocknete Früchte und vieles mehr aus dem Feinkostbereich wird hier angeboten. An sechs Tagen in der Woche tourt das „Feinkostparadies Pfalz“ aus Wörth über vielevon Wochenmärkten in der Region und macht seit diesem Jahr auch wöchentlich in Haßloch Station. Das Unternehmen ist noch recht jung und hat sich seit einem knappen halben Jahr auf ein Feinkostangebot spezialisiert. Jüngster Neuzugang auf dem Haßlocher Wochenmarkt ist Karin Tomsicek mit dem „Naschwerk to go“. Sie bietet ab sofort jeden Samstag Poffertjes (Mini-Pfannkuchen) in süß und herzhaft an, beispielsweise mit Zimt und Zucker, Erdbeerkompott, Schokolade oder Sahne. Die herzhaften Poffertjes kann man mit einer Schafskäse-Creme, Pesto, Oliven oder gewürzten Tomaten genießen.

Auch weiterhin sind Beschicker willkommen. Die Verwaltung vermisst beispielsweise einen Fischverkauf. Schulen, Kindergärten und Vereine nutzen in regelmäßigen Abständen den Wochenmarkt für einen Kuchenverkauf, Infostand oder Ähnliches – wenn es die Corona-Bestimmungen zulassen. Anmeldungen und weitere Informationen beim Ansprechpartner für den Wochenmarkt, Florian Bayer, 06324/935-360, florian.bayer@hassloch.de.