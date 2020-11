Drei Bewohner der Dirmsteiner Seniorenresidenz Römergarten sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das teilte die Verwaltung des Landkreises Bad Dürkheim am Mittwoch mit. Nach dem Ausbruch vergangene Woche sind zudem neue Infektionen bekannt geworden, und ein Standort für ein Impfzentrum des nördlichen Landkreises ist gefunden.

Laut Kreissprecherin Sina Müller sind in dem Altenheim Infektionen von weiteren Mitarbeitern bekannt geworden, jedoch nicht von Bewohnern. Wie berichtet, war innerhalb kurzer Zeit nach Bekanntwerden des Ausbruchs am 17. November die Gesamtzahl der Infektionen bei Bewohnern und Mitarbeitern auf 37 angestiegen. Stand Mittwochabend sind weitere Infektionen bei Mitarbeitern hinzugekommen. Damit sind mittlerweile 17 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden sowie 23 Bewohner. Erst am Mittwoch wurde zudem bekannt, dass drei dieser Bewohner im Zusammenhang mit der Infektion gestorben sind. Laut Müller wird regelmäßig getestet.

Im Gegensatz zum Rhein-Pfalz-Kreis informiert der Kreis Bad Dürkheim seit Mittwoch aufgeschlüsselt nach Postleitzahlen – und damit nicht mehr nur landkreisweit – über die Fallzahlen. Demnach gelten in Dirmstein 32 von insgesamt 45 verzeichneten Fällen als noch akut. In Gerolsheim, Großkarlbach und Laumersheim sind es 13 von insgesamt 37 verzeichneten Fällen.

Mit Blick auf ein Impfzentrum im nördlichen Landkreis hat Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) am Mittwoch bestätigt, dass es in der Salierhalle in Bad Dürkheim eingerichtet werden soll. „Sie bietet hervorragende räumliche Voraussetzungen“, sagte Ihlenfeld. Zu- und Abgänge ließen sich voneinander trennen, auch biete die Halle mit einer Fläche von 2000 Quadratmetern genügend Platz.