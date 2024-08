Bei der Wahl zum Gemeinderat am 9. Juni ging die erst 2023 aus ehemaligen CDU-Mitgliedern gegründete Initiative Dirmstein (ID) mit 33,8 Prozent der Stimmen als Siegerin hervor . Die SPD verbesserte sich auf 30,2 Prozent. Verlierer der Wahl waren FWG (Ergebnis fast halbiert auf 21,8 Prozent) und die deutlich dezimierte CDU, die es mit zwei Personen auf ihrer Kandidatenliste noch zu 7,7 Prozent brachte und im Gegensatz zu den Grünen (ein Sitz, 6,5 Prozent) dadurch zum Fraktionsstatus schaffte.

Wenn am Mittwoch der Dirmsteiner Gemeinderat zur konstituierenden Sitzung zusammenkommt, beginnt im Rathaus eine neue Zeitrechnung. Vorab haben sich drei der vier Fraktionen auf eine Koalition geeinigt.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter