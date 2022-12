Die Bürgermeister aus Haßloch, der Verbandsgemeinde Deidesheim und Böhl-Iggelheim begrüßen die Gründung des Fördervereins „Freunde der Tafel Neustadt-Haßloch“.

Immer mehr Kunden, immer weniger Lebensmittelspenden: Die Tafel Neustadt-Haßloch hat es nicht leicht. Noch immer müssen die Einrichtungen in Neustadt und Haßloch Bedürftige abweisen, da ein Aufnahmestopp herrscht. Der Grund: Es gibt nicht genügend Lebensmittelspenden, um den Bedarf zu decken. Deshalb wurde auf Initiative der Gimmeldinger Ortsvorsteherin Claudia Albrecht der Förderverein „Freunde der Tafel Neustadt-Haßloch“ gegründet. „Als Förderverein dürfen wir für die Tafel bedarfsgerecht Lebensmittel einkaufen und somit aushelfen, wenn die Lebensmittelspenden nicht ausreichen“, so Albrecht. Die Tafel selbst kann das entsprechend ihrer Leitlinien nicht. „Daher ist der Förderverein eine große Stütze, um sicherzustellen, dass alle Tafelkunden auch bei Engpässen entsprechend versorgt werden können“, so der neue Vorsitzende Jean-Claude Finck.

Tobias Meyer, Peter Lubenau und Peter Christ, die Bürgermeister aus Haßloch, Böhl-Iggelheim und der Verbandsgemeinde Deidesheim, werben für den neugegründeten Förderverein, „um auf die wertvolle Arbeit der Tafel aufmerksam zu machen“. Sie weisen darauf hin, dass nicht nur Menschen aus Neustadt und Haßloch die örtlichen Tafelläden besuchen, sondern auch Bürger aus umliegenden Gemeinden. Ziel des Fördervereins ist es, Menschen zu überzeugen, monatlich einen kleinen Betrag zu spenden. Wenn sich 5000 Menschen finden, die pro Monat lediglich einen Euro geben, könne man schon viel bewirken, so die Verwaltungschefs. Das sei eine monatlich kalkulierbare Summe, mit der der Verein bedarfsgerecht Lebensmittel kaufen und der Tafel übergeben kann.

Spendenkonto

Spendenkonto des Fördervereins „Freunde der Tafel Neustadt-Haßloch: IBAN: DE60 5465 1240 0005 9518 35.