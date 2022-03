Beim „Dreck-weg-Tag“ haben Freiwillige am Samstag nach Schätzung von Organisator Klaus Schneider etwa acht Kubikmeter Müll, darunter Reifen, Plastikverpackungen und ein kaputtes Fahrrad in der Ellerstadter Gemarkung aufgesammelt und entsorgt.

Etwa 20 Helfer waren jeweils in Dreier- oder Vierergruppen unterwegs. Mitglieder des Sport-Fischer-Clubs räumten im Wald am Ellerstadter Weiher auf. Vor allem Mund-Nasen-Bedeckungen würden jetzt überall herumliegen, hat Schneider beobachtet.

Wobei die Helfer im Gebiet in Richtung des Friedelsheimer Wertstoffhofs und entlang der Autobahn 650 den meisten Abfall aufsammelten. „Wenn die Leute ihren Müll auf dem Wertstoffhof abgeben wollen und der hat vielleicht geschlossen, lädt man seien Müll verärgert einfach in der Gemarkung ab“, so Schneiders Vermutung. Außerdem gebe es dort viele Brachflächen und Gräben, die ebenfalls gerne zum illegalen Deponieren von Müll missbraucht würden, weiß der Organisator.