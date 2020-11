Der Dreck-weg-Tag im Pfälzerwald am vergangenen Sonntag hat alle Erwartungen übetrtroffen. Stefan Asam, Direktor der Zentralstelle der Forstverwaltung, lobte das Engagement der zahlreichen Helfer.

Unter dem Motto „Rein in den Wald, raus mit dem Müll!“ fand die Waldsäuberungsaktion statt. „Die Bereitschaft, Hinterlassenschaften anderer Waldbesucher einzusammeln, war unerwartet groß. Unsere Belohnung, den Kalender ,Traumlandschaft Pfälzerwald’, müssen wir deshalb nachdrucken lassen“, erklärt Asam.

Wie viele mit Mülltüte oder Mülleimer, mit Handschuhen, Greifzangen und Papierpickern bewaffnete Menschen unterwegs waren und wie viel Unrat insgesamt zusammenkam, ist nicht feststellbar. Von Einzelpersonen über Familien und Jugendgruppen bis hin zu Vereinen waren bei den Organisatoren vom Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz Anmeldungen eingegangen. Was da unter den Bäumen, vom Wegesrand, von Schutzhütten und Wanderparkplätzen ans Tageslicht befördert wurde, zeigen die Bilder der fleißigen Müllsammler, die in der Galerie auf der Internetseite des Johanniskreuzer Infozentrums (www.hdn-pfalz.de) veröffentlicht werden. Das reichte von verrosteten Autobauteilen über Corona-Einwegmasken, Papiertaschentücher und Plastikverpackungen bis zu Flaschen und Dosen.