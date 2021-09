Der Dreck-weg-Tag geht am Samstag, 11. September, in seine inzwischen dritte Runde. Für den Aktionstag haben Vereine, Gruppen und Privatpersonen ihr Kommen zugesagt. In der Summe sind laut Verwaltung rund 250 Menschen unterwegs, um den Müll im Großdorf einzusammeln und zu entsorgen. Auch kurzentschlossene Helfer sind willkommen. Wer spontan mitmachen will, kann zwischen 12 und 13 Uhr zur Sängervereinigung in die Siegfried-Perrey-Straße 2 kommen. Dort werden die einem Sammelgebiete vergeben. Als Dank an alle Freiwilligen gibt es ab 16 Uhr ein Abschlussfest auf dem Gelände der Sängervereinigung . Da die Inzidenz im Landkreis Bad Dürkheim über 35 liegt, ist die Gemeindeverwaltung als Veranstalterin verpflichtet, den 3G-Status (geimpft, genesen, getestet) zu kontrollieren. Die Sammelaktion selbst läuft als Freiluftveranstaltung ohne einen entsprechenden Nachweis.