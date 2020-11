Das Umweltdezernat der Gemeinde plant für das kommende Frühjahr eine weitere Auflage des Dreck-weg-Tags und hat den 20. Februar 2021 dafür festgelegt. Wegen Corona steht allerdings noch ein Fragezeichen hinter diesem Termin.

„Die Aktion ist abhängig von der dann vorherrschenden Corona-Lage. Sollte bis dahin noch immer oder erneut eine Kontaktbeschränkung von maximal zehn Personen aus zwei Haushalten gelten, kann der Dreck-weg-Tag nicht im bekannten Rahmen stattfinden“, erklärt Umweltdezernent Joachim Blöhs (Die Grünen).

Zuletzt hatten nach Mitteilung der Umweltbeauftragten Melanie Mangold erste Vereine angefragt, ob es bereits einen Termin für den nächsten Dreck-weg-Tag gebe. „Mit der Festlegung auf den 20. Februar 2021 steigen wir in die Planungen ein und rufen Mitstreiter dazu auf, sich den Aktionstag vorzumerken“, sagt Mangold. Angesprochen sind Vereine, Schulklassen, Kindergartengruppen, Unternehmen sowie Privatpersonen. Treffpunkt, Sammelorte der Gruppen sowie weitere Details werden noch bekannt gegeben.

22 Kubikmeter Müll beim letzten Aktionstag

Unachtsam weggeworfenen Müll gebe es leider auch in Corona-Zeiten. Daher wolle die Gemeindeverwaltung auch im nächsten Jahr an dem zuletzt gut angenommenen Aktionstag festhalten und diesen unter Berücksichtigung der im Februar 2021 geltenden Corona-Bestimmungen durchführen, so Mangold und Blöhs.

Der letzte Dreck-weg-Tag fand am 29. Februar 2020 statt. Damals wurden etwa 22 Kubikmeter Restmüll gesammelt und fachgerecht entsorgt – deutlich mehr als im Oktober 2019. Rund 15 Vereine und Gruppen machten mit. Bereits im Vorfeld hatten mehr als 200 Kinder und 30 Betreuer von sechs Kitas Müll gesammelt. Besonders viel Abfall wurde entlang der Landesstraßen, bei den Auf- und Abfahrten zur Autobahn, im Bereich Jugendhof und an der Weisengasse gefunden. Zum Teil waren ganze Säcke in der Landschaft entsorgt worden. Ein Fund rief sogar die Polizei auf den Plan: Neben einem Waldparkplatz an der K 14 Richtung Lachen-Speyerdorf lag Übungsmunition der Bundeswehr: täuschend echt aussehende Attrappen von zwei Panzerminen und einer Panzerabwehrgranate.