Im Februar musste der Dreck-weg-Tag vor dem Hintergrund der Pandemie pausieren. Am Samstag, 5. November, wird der Aktionstag nachgeholt. Die Vorbesprechung findet am Mittwoch, 19. Oktober, 18 Uhr, im Rathaus statt.

Um nach Möglichkeit wieder das gesamte Ortsgebiet mit helfenden Händen abdecken zu können, hofft die Gemeinde auch diesmal auf viele freiwillige Mitstreiter. Privatpersonen, Vereine, Firmen, Schulen und Kindertagesstätten sind angesprochen und können sich für den Aktionstag anmelden.

Die Organisation, die Bereitstellung von Arbeitsmitteln und das Abfahren des Mülls übernimmt wieder die Gemeindeverwaltung. Privatpersonen oder Gruppen können sich noch für eine Teilnahme am Dreck-weg-Tag anmelden. Das Umweltdezernat hat die Anmeldefrist verlängert. Der entsprechende Anmeldebogen ist online über die Homepage der Gemeinde www.hassloch.de abrufbar.

In der Zeit von 13 bis 16 Uhr soll beim Dreck-weg-Tag am 5. November in einer großen Gemeinschaftsaktion möglichst viel Unrat gesammelt und entsorgt werden. Auch ein Abschlussfest als Dank an alle Helfer ist geplant. Allgemeiner Startpunkt und Ort des Abschlussfestes ist beim 1. FC 08 in der Adam-Stegerwald-Straße.

Die Vorbesprechung findet am Mittwoch, 19. Oktober, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt, zu der alle Interessierten eingeladen sind. Weitere Informationen rund um den Dreck-weg-Tag gibt es bei den Umweltbeauftragten Andrea Häge und Hannah Bolz, hannah.bolz@hassloch.de oder andrea.haege@hassloch.de, sowie 06324/935 330.