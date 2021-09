Da die Stadtspitze weiter am positiven Erscheinungsbild der Stadt Lambrecht arbeiten will, bittet sie um tatkräftige Unterstützung. Alle Bewohner, Vereine und Verbände sind daher eingeladen, sich am Samstag, 25. September, zwischen 9.30 und 13 Uhr am traditionellen Dreck-Weg-Tag zu beteiligen. Ziel ist es, öffentliche Flächen vom Unrat zu befreien. Treffpunkt ist der Tuchmacherplatz in Lambrecht. Dort geben die Organisatoren weitere Informationen zum Aktionstag bekannt, die Helfer erhalten Handschuhe und Abfallsäcke. Die Stadt Lambrecht stellt ihr Kontingent an Greifzangen zur Verfügung. Während der Reinigungsaktion werden laut Verwaltung alle Helfer mit Getränken und kleinen Speisen versorgt. Um besser planen zu können, bittet die Stadt um Anmeldung, beantwortet aber auch Fragen unter E-Mail stadt@lambrecht-pfalz.de oder Telefon 06325/95410. Helfer sind am Samstag auch ohne Anmeldung willkommen.