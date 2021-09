Der Dreck-weg-Tag am vergangenen Samstag war ein voller Erfolg: Die zahlreichen großen und kleinen Helfer sammelten in und rund um Haßloch rund 20 Kubikmeter Müll, der anschließend ordnungsgemäß entsorgt wurde.

Über 270 Personen waren beim Dreck-weg-Tag am Samstag in Haßloch unterwegs. Jede Menge Verpackungsmüll, Alltagsmasken, Glasbruch, Zigarettenstummel (vor allem im Zentrum), aber auch Altmetall, Autoreifen und Folienreste konnten sammelten die freiwilligen Helfer ein. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises (AWB) hatte zur Müllentsorgung eine 20 Kubikmeter fassende Müllmulde zur Verfügung gestellt, die nach der Aktion knapp zur Hälfte voll war. Ein Anhänger für Sperrmüll mit einem Fassungsvermögen von rund neun Kubikmetern wurde vollständig gefüllt. „Damit wurde insgesamt zwar weniger Müll gesammelt als beim letzten Dreck-weg-Tag im Februar 2020, dennoch landet noch immer zu viel Müll in freier Flur“, bilanzierte die Umweltbeauftragte Andrea Häge.

Deshalb hat sich der scheidende Umweltdezernent Joachim Blöhs (Die Grünen) auch in diesem Jahr über die Teilnahme von Schulklassen und Kindergartengruppen gefreut, die bereits in der Woche vor dem Aktionstag im Großdorf im Einsatz waren. „Praktische Aktionen wie diese fördern das Verständnis für einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Natur und machen das komplexe Thema Umweltschutz schon im Kindesalter greifbar“, sagte Blöhs. Rund 530 Kinder der Ernst-Reuter-Schule, der Gottlieb-Wenz-Schule sowie der Kindertagesstätten Paul Gerhardt, Paulusheim, Don Bosco, Karl Sieder, Kleine Freunde, Mullewapp, Wurzelschnurz und Buntspechte füllten zahlreiche Müllsäcken, die vom Bauhof eingesammelt und entsorgt wurden.

Für alle Helfer fand am Samstag im Anschluss an die gemeinschaftliche Sammelaktion ein Abschlussfest auf dem Gelände der Haßlocher Sängervereinigung statt. „Bei der Organisation der Abschlussveranstaltung hat uns die Sängervereinigung tatkräftig unterstützt und federführend dazu beigetragen, dem Dreck-weg-Tag einen gebührenden Abschluss zu bescheren“, sagte Blöhs. Allen Unterstützern und vor allem den zahlreichen freiwilligen Müllsammlern gebühre ein großes Dankeschön.

„Es war sicherlich nicht der letzte Dreck-weg-Tag in Haßloch“, sind die beiden Umweltbeauftragten Andrea Häge und Hannah Bolz sicher. Die Gemeinschaftsaktion soll fortgesetzt werden. Aber auch unabhängig vom Dreck-weg-Tag können Vereine, Schulen oder Kitas entsprechende Aktionen im Rahmen einer Projektwoche oder ähnliches in ihren Alltag integrieren. Die Gemeinde unterstützt hierbei und kann bei Bedarf Greifzangen, Müllsäcke und Handschuhe zur Verfügung stellen sowie auch bei der Abholung und Entsorgung von größeren Müllmengen helfen. Ansprechpartnerinnen sind Hannah Bolz und Andrea Häge (hannah.bolz@hassloch.de, andrea.haege@hassloch.de).