Nachklapp: Müllsünder in Haßloch sind offensichtlich standorttreu.

Vielleicht ist ja mal wieder Corona schuld. Offenbar haben manche Zeitgenossen in Haßloch in den vergangenen Wochen viel Zeit gehabt, den Keller auszumisten und den Speicher aufzuräumen. Und wohin jetzt mit dem ganzen Plunder? Statt das Angebot der Kreisverwaltung zu nutzen, Sperrmüll auf Abruf zweimal im Jahr abholen zu lassen, packen sie das Gerümpel in den Kofferraum und laden ihren Krimskrams einfach irgendwo wild ab.

Zum Beispiel an den Containern beim Real-Markt. Dieser Bereich hat sich in letzter Zeit zu einem wahren Müll-Hotspot entwickelt. Mit all den ausgedienten Möbeln, die in den vergangenen Wochen dort achtlos abgestellt wurden, hätte man sich gut und gern eine Zweizimmerwohnung einrichten können. Das reichte vom Bürostuhl über eine Kommode, eine Sitzgruppe und eine Eckbank bis zur Babywippe. Fehlte eigentlich nur noch eine alte Stehlampe.

Neben Sperrmüll werden dort auch gerne sonstige Abfälle und leere Flaschen entsorgt. Nachdem sich der Bereich immer mehr zu einer illegalen Müllkippe entwickelte, baute die Gemeindeverwaltung zwar die Glascontainer ab, vor denen sich der ganze Unrat immer anhäufte. Denn die Erfahrung zeigt: Wo schon Müll liegt, dauert es nicht lange, bis der nächste etwas hinwirft. Aber schon nach Kurzem zeigte sich: Müllsünder sind standorttreu. Bei Real stehen ja noch zwei weitere Container – für Kleidung und Schuhe –, vor denen sich Sperrabfall, alte Flaschen und Hausmüll nach wie vor prima ablagern lassen.

Erklären lässt sich das Verhalten der Müll-Assis nicht wirklich. Ist es einfach nur Gedankenlosigkeit, Ignoranz oder Bequemlichkeit? Oder glaube solche Leute am Ende, die Entsorgung ihres Abfalls an Containern sei weniger schlimm als irgendwo in der Landschaft? Nach dem Motto: Dort wird es ja wenigstens von der Gemeinde weggeräumt.

Klar ist aber: Mildernde Umstände kann es für diese Zeitgenossen auf keinen Fall geben – egal, wo sie ihr Unwesen treiben. Ein Bußgeld droht zwar, wenn einer dabei erwischt wird, im öffentlichen Raum eine kleine Mülldeponie anzulegen. Nachhaltiger wäre aber vielleicht eine andere Strafe: Müllsünder müssten dazu verdonnert werden, beim nächsten Dreck-weg-Tag der Gemeinde mitzuhelfen.