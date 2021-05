Trotz der Lockerungen bei der Einreise von rumänischen Erntehelfern gehen viele Landwirte derzeit davon aus, dass nicht alles geerntet werden kann. Und wie läuft es mit der Umsetzung der „Corona“-Regeln auf den Höfen? Der Haßlocher Christian Deyerling erzählt.

Christian Deyerling ist ein optimistischer Mensch. Einer, der anpackt und sich für seinen Berufsstand einsetzt, beispielsweise als Aufsichtsratsvorsitzender des Obst- und Erzeugermarktes „Pfalzmarkt“. Er scheut auch nicht davor zurück, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) gelegentlich seine Meinung zu sagen.

Aufgeben kommt deshalb für ihn auch jetzt, in der Corona-Krise, überhaupt nicht in Frage. Die Landwirte haben für Lockerungen bei der Einreise von Erntehelfern gekämpft, also gilt es jetzt, das Beste daraus zu machen. Der 51-jährige Haßlocher lud 20 Helfer auf seinen Hof ein und fuhr mit einem Kleinbus zum Flughafen Hahn, wo „seine Leute“ landeten. Die Erntehelfer sind in Cluj zu Hause, einer Stadt im Nordwesten Rumäniens. Statt 20 Helfern kamen allerdings nur sechs an.

Gesundheitsscheck und viele Papiere

Und bis sie nach der Landung in Deyerlings Auto saßen, dauerte es eine ganze Weile. Ein Gesundheitscheck war nötig, außerdem musste eine Reihe von Papieren bearbeitet werden. Erst nachdem alle sechs als gesund registriert waren, durfte der Deyerling sie am Ausgang des Flughafens in Empfang nehmen.

Schon im Vorfeld musste er außerdem dafür sorgen, dass auf seinem Hof alle geforderten Sicherheits- und Hygieneregeln umgesetzt waren. Deyerling hat gesonderte Wohncontainer bereitgestellt und einen Arbeitseinsatzplan erarbeitet, der sicherstellt, dass die Neuankömmlinge bei der Arbeit nicht mit den Erntehelfern zusammen arbeiten, die schon länger im Einsatz sind. Während also ein Teil der Helfer auf dem Feld ist, arbeiten andere in der Halle.

„Wir brauchen die Leute“

Deyerling ist trotz aller Schwierigkeit froh, dass er zusätzliche Helfer bekommen hat. „Wir brauchen die Leute, deshalb tun wir alles, um uns an die Vorgaben zu halten“, betont er. Für die zuletzt eingereisten Erntehelfer habe er eigens einen Kleinbus bereitgestellt, den nur diese benutzen dürfen. „Wir sind nun mal auf die Helfer angewiesen, deshalb müssen wir in dieser Phase manches tun, was wir sonst nicht tun würden. Corona hat unser Leben verändert.“

Dass nur sechs Mitarbeiter gekommen statt 20, trägt Deyerling mit Fassung. Der Familienvater hat auch Verständnis für die Menschen in Osteuropa, denn die Unsicherheit bei ihnen sei groß. „Sie haben Angst, sie wissen nicht wie die Quarantäne-Bestimmung in Deutschland umgesetzt wird“, erklärt Deyerling. Auch gebe es viele Gerüchte. So sei sogar die Rede davon, dass die Erntehelfer nichts zu essen bekämen. Oder dass sie nicht mehr nach Hause kämen. „Das ist schon hanebüchen“, kommentiert Deyerling.

Ämter nur zwei Tage offen

Für die Helfer sei es auch nicht ganz einfach, zügig Papiere für die Ausreise zu erhalten. Der bürokratische Aufwand sei hoch, und die Ämter seien nur an zwei Tagen in der Woche geöffnet. Alles sei schwieriger geworden. Wenn das so bleibe, habe es mit Sicherheit weitere Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion, sagt Deyerling.

Während der Neustadter Spargelerzeuger Ralf Christ in diesem Jahr wegen der fehlenden Kräfte aus Osteuropa komplett auf seine Spargelernte verzichtet, will Deyerling ohne Kohlrabi, Zucchini und Erbsen auskommen. „Derzeit konzentrieren wir uns mit unseren Mitarbeitern auf Spargel und Kartoffeln“, sagt er. Was dann komme, sei offen. Genauso wie die Frage, ob er seinen Betrieb in diesem Jahr überhaupt noch voll hochfahren wird.

Unterdessen sollen am Mittwoch weitere Erntehelfer aus Rumänien per Flugzeug ankommen. Dann wird beispielsweise der Meckenheimer Landwirt Mischa Müller vor Ort sein. Für die Erdbeerernte erwartet er 13 Helfer.