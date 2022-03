Die Stadt Wachenheim hat ihre grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, Downhill-Strecken in ihrem Wald zuzulassen. Diesen Beschluss hat der Stadtrat am Dienstag gefasst. Hintergrund ist die mögliche Einrichtung einer legalen Downhill-Strecke für Mountainbiker, die mit Forst und Naturschutz abgestimmt ist.

Der Forstzweckverband Mittelhaardt strebt an, offizielle Strecken an günstigen Stellen zu schaffen. Derzeit ist es nicht erlaubt, die riskanten Abfahrtswege im Wald anzulegen. Ständig entstehen neue illegale Strecken mit negativen Auswirkungen auf Flora und Fauna.

Das Eindämmen des illegalen Streckenbaus sei nur möglich, wenn ein legales Angebot geschaffen werden kann, so die Idee. Voraussetzung ist die Zustimmung des Waldbesitzers. Daher werden die waldbesitzenden Stadt- und Gemeinderäte derzeit gefragt, ob sie sich so eine Nutzung vorstellen können. Die Stadt Deidesheim und die Gemeinde Forst haben ihre Zustimmung bereits gegeben. Die Gemeinde Ruppertsberg hat dies hingegen mit großer Mehrheit abgelehnt. Bei anderen steht diese Entscheidung noch aus. So hat beispielsweise Gönnheim sein Votum in dieser Frage am Mittwoch vertagt.

„Für Kompromiss stark gemacht“

Eine grundsätzliche Zustimmung bedeute nicht, dass ein solcher Trail auch entstehen wird, betonte Stadt-Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU). Es werde nur eine Bereitschaft signalisiert. Eine mögliche Strecke müsse sich nicht zwangsläufig auf Wachenheimer Gemarkung befinden. Dazu kommt, dass ein Trail erst vom Kreis genehmigt und mit den Verfahrensbeteiligten diskutiert werden muss.

„Ich habe mich in Gesprächen für den Kompromiss stark gemacht“, so Bechtel. So werde den Radfahrern deutlich gemacht, wo die Abfahrten möglich seien, dafür woanders aber nicht. Nils Rosenberger (Grüne) betonte, es gebe einen Bedarf. Mit einem legalen Trail könne man steuernd eingreifen, um für den Wald etwas Positives zu erreichen.