Die Beschäftigten im Getränkedosenwerk Haßloch erhalten deutlich mehr Geld: Der bundesweite Tarifabschluss in der Feinstblechpackungsindustrie sieht 8,5 Prozent mehr Entgelt in zwei Stufen und 3000 Euro steuerfreie Inflationsausgleichsprämie vor.

In der zweiten Verhandlungsrunde der Feinstblechpackungsindustrie konnte die IG Metall mit der Tarifgemeinschaft Feinstblechpackungsindustrie Nord einen Tarifabschluss erzielen. Von der Verständigung profitieren die bundesweit rund 5000 Beschäftigten der Feinstblechpackungsindustrie, zu der auch die Beschäftigten des Getränkedosenwerks Ardagh in Haßloch gehören. Das Verhandlungsergebnis sieht dabei eine Erhöhung der Entgelte und Ausbildungsvergütungen von 5,2 Prozent zum 1. August 2023 sowie eine weitere Erhöhung um 3,3 Prozent zum 1. Juni 2024 vor. Ferner erhalten die Beschäftigten eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro, die in zwei Schritten ausgezahlt wird: 1500 Euro im Januar 2023 sowie weitere 1500 Euro im Januar 2024. Auszubildende erhalten 1500 Euro, 750 Euro im Januar 2023 und weitere 750 Euro im Januar 2024. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten.

Jürgen Rupprecht, Betriebsratsvorsitzender im Getränkedosenwerk Ardagh in Haßloch und Mitglied der Verhandlungskommission erklärt zum Abschluss: „Das ist ein kraftvolles Ergebnis, das sich spürbar in den Portemonnaies der Beschäftigten widerspiegeln wird.“