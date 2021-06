Die geplante Dorfmoderation in Ruppertsberg soll am 15. September beginnen, für die in Forst gibt es noch kein konkretes Datum. Voraussichtlich wird es aber ebenfalls im September sein. Darüber informierten auf Anfrage die beiden Ortsbürgermeister Heiner Weisbrodt (Ruppertsberg) und Bernhard Klein. Geplant waren die Auftaktveranstaltungen eigentlich für Dezember. Wegen der Pandemie lagen die beiden Projekte seit der Fragebogenaktion im Oktober auf Eis. Mit dieser wollten die Initiatoren einen ersten Eindruck der Einschätzungen, Ideen und Wünsche der Bürger bekommen. Ruppertsberg und Forst arbeiten beide mit dem Planungsbüro „Stadtgespräch“ zusammen.