In Esthal startet demnächst die Dorfmoderation. Auftaktveranstaltung ist am 2. September, 19 Uhr, in der Waldfesthalle.

Mit Unterstützung eines Moderators sollen die Esthaler in die Dorfentwicklung eingebunden werden. Was ist nötig, um in Gemeinden im ländlichen Raum auch in Zukunft die Lebensqualität zu erhalten oder zu verbessern? Bei der Antwort auf diese Frage sind auch die Ideen der Bürger gefragt. Bürgermeister Gernot Kuhn (CDU) will unter anderem Themen wie die Gestaltung des Dorfeingangs oder der Einfahrt zur Kita aufgreifen. Auch über einen möglichen Dorfladen soll gesprochen werden, wenn gleich Kuhn sich darüber im Klaren ist, dass das Thema schwierig ist.

Ortsspezifische Probleme erkennen

Zur Dorfmoderation gehören darüber hinaus auch gesellschaftliche, soziale, kulturelle und ökologische Aspekte. In Kirrweiler, wo bereits eine Dorfmoderation stattgefunden hat, hat sich daraus beispielsweise eine Initiative gegen Lebensmittelverschwendung entwickelt. Zusammen mit den Dorfbewohnern sollen ortsspezifische Probleme erkannt und zukunftsorientierte Projekte umgesetzt werden. Positive Merkmale sollen genauso zur Sprache kommen wie Defizite.

In Esthal wird derzeit ein Fragebogen in die Haushalte verteilt, der als Grundlage für die Dorfmoderation dient. Dieser soll bis zum 21. August zurückgegeben werden, die Anregungen sollen bei der Auftaktveranstaltung berücksichtigt werden.

Der Prozess und die Ergebnisse der Dorfmoderation werden zum Schluss dokumentiert und dienen als Leitlinie zur eigenständigen Weiterarbeit.