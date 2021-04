2021 soll besser werden als das vergangene Jahr. Aber was erwartet die Bürger auf Ortsgemeinde-Ebene? Die Ortsbürgermeister verraten es im Neujahrsinterview. Heute: Heiner Weisbrodt aus Ruppertsberg.

Herr Weisbrodt, welche Projekte stehen 2021 in Ruppertsberg auf dem Programm?

Es gibt zwei Projekte, mit denen die Weichen für die nächsten Jahre gestellt werden. Im ersten Halbjahr wird uns der Ausbau des schnellen Internets begleiten. Eigentlich hatten wir mit einem späteren Termin gerechnet, aber jetzt soll es bereits Anfang Februar losgehen. Zum anderen ist es die Dorfmoderation, bei der die im Dezember geplanten Bürgerworkshops wegen Corona ausfallen mussten. Wir versuchen, diese im März oder April zu organisieren. Wir überlegen, wie wir die Ergebnisse der Fragebogenaktion zur Dorfmoderation ohne eine große Veranstaltung kommunizieren können. Vorgespräche für ein neues Baugebiet werden im nächsten Halbjahr laufen. Aber das ist dann ein mittelfristiges Projekt.

An welche Projekte denken Sie außerdem?

Beim Thema Friedhof wollen wir ein Konzept für die nicht genutzten Flächen überlegen. Wegen der geänderten Bestattungskultur gibt es immer weniger Erdgräber. Ein Konzept mit einer parkähnlichen Anlage wäre vorstellbar.

Ruppertsberg finanziert mithilfe von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen Fünfjahresprogramme für den Straßenausbau. Gibt es da derzeit konkrete Planungen?

Im Moment nicht. Der Ausbau der Hauptstraße ist gerade in der Abrechnung, und es beginnen erst die ersten Planungen für einen neuen Fünfjahresplan. Aus unserer Sicht sollte in Rheinland-Pfalz dieses Beitragssystem auf jeden Fall erhalten bleiben. Die Fünfjahresprogramms haben sich in Ruppertsberg als wirkungsvoll und praktikabel erwiesen.

Gibt es in Ruppertsberg Defizite in der Grundversorgung der Bürger?

Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir uns in der Nähe von Deidesheim befinden, wo Supermärkte vorhanden sind. In Ruppertsberg selbst haben wir einen Metzger und einen Laden, der von einer Neustadter Bäckerei beliefert wird. Ein richtiger Renner ist der in der Pandemie eröffnete Hofladen im Hofgut Ruppertsberg geworden. Wir hoffen und sind zuversichtlich, dass der Laden auch weiterbetrieben wird, wenn die Pandemie vorbei sein wird.

Wenn Sie einen Wunsch für Ihre Gemeinde frei hätten, welcher wäre das?

Wir haben Nachholbedarf bei Grünanlagen, bei deren Pflege sich auch die Bürger beteiligen könnten. Das würde nicht nur das Ortsbild verschönern, sondern hier könnten sich auch die Menschen treffen, sobald das wieder geht, und die dörfliche Kommunikation pflegen.

Ihre Prognose: Kann Ruppertsberg 2021 wieder Kerwe feiern?

Unbedingt! In irgendeiner Weise, vielleicht in einem reduzierten Rahmen, wird in diesem Jahr unsere Kerwe stattfinden. Wir haben ja in diesem Fall den Vorteil, dass unser Kerwetermin mit Ende August relativ spät ist. Einen Neujahrsempfang wie in anderen Orten gibt es in Ruppertsberg übrigens ohnehin nicht, sondern wir haben einen Frühlingsempfang. Wir hoffen, dass eine entsprechende Veranstaltung im Sommer stattfinden kann.