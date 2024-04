Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nachdem im Oktober in Großkarlbach die einjährige Dorfmoderation zu Ende gegangen ist, wird nun in Gerolsheim an einer Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität gearbeitet. Ohne dass die Einwohner mitmachen, wird das aber nicht funktionieren.

Martin Tielmann wird erneut versuchen, möglichst viele Dorfbewohner zur Mitwirkung an einem Dorferneuerungskonzept zu bewegen. Der Gerolsheimer Gemeinderat hat ihn beziehungsweise seinen Arbeitgeber,