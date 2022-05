In Forst geht die Dorfmoderation weiter. Die nächsten Termine sind am 24. Mai und am 22. Juni.

Auftakt des Prozesses war im November vergangenen Jahres. Ziel ist es, das Dorferneuerungsprogramm aus dem Jahr 1986 fortzuschreiben. Das Land Rheinland-Pfalz fördert sowohl das Dorferneuerungsprogramm als auch die Dorfmoderation. Nach einem ersten Workshop zum Thema „Bauen und Wohnen“ im April geht es am 24. Mai um Verkehr und Versorgung und am 22. Juni um Kultur, Freizeit und Tourismus. Die Abschlussveranstaltung ist für den 18. Juli terminiert. Laut Verwaltung habe die große Resonanz bei den beiden ersten Veranstaltungen gezeigt, dass die Bürger ein „erhebliches Interesse“ an der Steuerung der Weiterentwicklung des Ortes hätten.

Hardy Werle (FWG) sagte nun im Rat, dass die bisherigen Veranstaltungen aus seiner Sicht „nicht zufriedenstellend“ gewesen seien, da keine Hinweise des beauftragten Büros „Stadtgespräch“ aus Kaiserslautern gekommen seien. Ortsbürgermeister Bernhard Klein (CDU) erklärte, dass dies so gewünscht sei. Zunächst sollten ausschließlich Bürgerinnen und Bürger ihre Wünsche und Anregungen einbringen, ehe in der zweiten Runde das Planungsbüro aktiv werde. Werle sagte, ihm fehle für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzepts „etwas die Kreativität“.

Walter Metzler (FWG) wies darauf hin, dass das Verfahren so gewünscht sei, damit Bürgerinnen und Bürger einfach ihre Ideen mitteilen können. „Ich habe auch Ideen, aber wir sind jetzt noch nicht an der Reihe“, verdeutlichte Klein. „Das ist aktuell eine Ideensammlung, die wir für die Fortschreibung brauchen“. Dieser Prozess sei notwendig, um öffentliche Zuschüsse zu beantragen.

Bei einer Enthaltung beschloss der Rat die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzepts und beauftragte die Verwaltung, für die Planungsleistungen ein Honorarangebot des Büros „Stadtgespräch“ aus Kaiserslautern einzuholen. Im Haushalt stehen 10.000 Euro bereit.