Mit einem Dorflauf hat am Freitag das „Fest um den Wein“ in Niederkirchen begonnen. Dieses Mal ist es ein Benefizlauf für die Ukraine. Starter und Zuschauer konnten die Aktion mit freiwilligen Spenden unterstützen. Die offizielle Eröffnung des Festes ist am Samstag um 18 Uhr auf dem Dorfplatz. Mit dabei ist auch der MGV Niederkirchen, die Secco-Singers, der Musikverein Königsbach und die Weinprinzessin der Verbandsgemeinde Deidesheim, Kathi I. Ab 20 Uhr steht die Band „Projekt B“ auf der Bühne. Am Sonntag geht es in den Ausschankstellen bereits um 11 Uhr los, am Montag ab 17 Uhr. An jedem Abend gibt es Live-Musik auf der Bühne am Dorfplatz. Gefeiert wird dann noch bis Dienstag.