Der Dorfladen „Regional im Tal“ in Neidenfels soll von einem wirtschaftlichen Verein übernommen werden. Wie Bürgermeisterin Sybille Höchel (CDU) in einer Sitzung des Gemeinderats am Dienstag mitteilte, führt sie derzeit entsprechende Gespräche. „Die Aussichten sind gut“, sagt Höchel.

Wie an so vielem ist die Pandemie schuld daran, dass die Neidenfelserin Nadine Nied ihren Laden nicht mehr weiterführen kann. Sie hatte den Dorfladen im Bürgerhaus im Oktober 2019 mit viel Elan und vielen Ideen eröffnet. Der Laden sei sehr gut angenommen worden, sagt Höchel. Nied ist Mutter von Zwillingen, die in die Kindertagesstätte gehen und eines zehnjährigen Sohnes. Homeschooling, eingeschränkte Betreuung in der Kita, die Vorschriften der Pandemie und das Führen eines Geschäfts seien nicht mehr vereinbar gewesen, nannte Höchel auf Anfrage als Gründe, warum Nied ihren Laden geschlossen habe.

Bei einem Treffen der Fraktionen des Gemeinderats sei man sich einig gewesen, „dass wir alles daran setzen wollen, den Dorfladen zu erhalten“, erklärt Höchel. Eine Möglichkeit wäre ein wirtschaftlicher Verein, der gegründet werden müsste und Betreiber des Ladens werden soll. Ein Vorteil dieser Konstruktion wäre zudem, dass der Verein keinen Gewinn erwirtschaften müsste.

Formalien mit ADD klären

Wie Höchel berichtete, haben weder die bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim angesiedelte Kommunalaufsicht noch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Einwände gegen dieses Vorhaben. Mit der ADD müssten nun zahlreiche Formalien abgeklärt werden, informiert Höchel. Nied habe sich bereiterklärt, den Verein zu unterstützen. Auch weitere Neidenfelser hätten bereits ihre Unterstützung angeboten.

Die gelben Müllsäcke, die es bisher im Dorfladen gab, können am ersten Dienstag im Monat, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr, bei der Bürgermeisterin im Bürgerhaus abgeholt werden, gab Höchel bekannt.