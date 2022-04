In Elmstein werden zwei Geschäfte zu einem. Laura Kölsch gibt ihr Geschäft für Schreibwaren, Zeitschriften und Tabak in der Bahnhofstraße 3 auf. Das gesamte Sortiment, einschließlich Post- und Lotto-Annahmestelle, übernimmt das von Uwe Faß geführte Dorflädsche in der Hauptstraße 61.

In der Bahnhofstraße 3 ist schon seit Jahrzehnten ein Schreibwaren- und Tabakgeschäft. Laura Kölsch hat den Laden, zu dem auch eine Lotto-Annahmestelle und eine Filiale der Deutschen Post AG gehören, 2016 übernommen. „Das Geschäft wird sehr gut angenommen“, sagt Kölsch. Doch aus familiären Gründen wolle sie zumindest vorläufig deutlich kürzer treten und schließe deshalb das Geschäft.

„Als ich gehört habe, dass Laura zumacht, habe ich gedacht, ich nehme ihr Sortiment dazu, bevor es das in Elmstein nicht mehr gibt“, sagt Faß, der Ende März 2012 das Dorflädsche eröffnet hat. Damals in ein einem weitaus kleineren Geschäftsraum von nur 39 Quadratmetern in der Hauptstraße 61. Vor rund eineinhalb Jahren ist das Dorflädsche ein Haus weiter, in die Hauptstraße 59, umgezogen. Auf 120 Quadratmeter erstreckt sich nun der Laden. Faß verschweigt nicht, dass er sich von der Erweiterung seines Angebots durch die Übernahme des Sortiments des Geschäfts von Laura Kölsch einen stärkeren Kundenzuspruch verspricht. In dem kleinen Laden sei die Nachfrage ausreichend gewesen, doch in dem größeren Geschäft „dürfte es etwas besser sein“, erklärt Faß.

Erweiterung erfolgt in Abschnitten

Das Dorflädsche biete alles, „was man zum Überleben braucht“, sagt Faß. So führt er Lebensmittel aller Art, Obst, Gemüse, Eier, Molkereiprodukte, Tiefkühlkost, Backwaren, Wein, Spirituosen, Drogerieartikel und Tiernahrung. Zwar sei die Auswahl bei den einzelnen Produkten nicht allzu groß, doch sei alles für den alltäglichen Bedarf vorhanden. Auf Wunsch könnten Waren telefonisch bestellt werden und würden dann geliefert, so Faß.

Ab Dienstag bietet er aus dem Sortiment von Kölsch Schreibwaren, Zeitschriften und Zeitungen an. Die Poststelle soll ab 25. April im Dorflädsche sein. Tabakwaren und die Lotto-Annahmestelle sollen in Kürze folgen. Dafür seien jeweils spezielle Genehmigungen erforderlich, die wegen des umfangreichen bürokratischen Aufwands noch nicht vorliegen würden, erklärt Faß, warum kein nahtloser Übergang möglich ist.

Laura Kölsch wird die Poststelle noch bis 25. April am bisherigen Standort ihres Geschäfts führen. Geöffnet sei aber nur noch von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 11 Uhr, informiert Kölsch. Zukünftig werde sie stundenweise im Dorflädsche arbeiten, kündigt sie an. Faß will im Dorflädsche zumindest vorläufig die bisherigen Öffnungszeiten beibehalten. Geöffnet ist von Montag bis Samstag, jeweils von 9 bis 12 Uhr, montags, dienstags, donnerstags und freitags außerdem von 15 bis 18 Uhr.