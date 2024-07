Fürs letzte Juliwochenende, das heißt vom 26. bis zum 28. Juli, lädt der Freundeskreis Großkarlbach wieder zum Dorffest am Eckbach in der Kändelgasse ein. Neben Großkarlbacher Weinen und bayrischem Bier gibt es Leckereien aus der Freundeskreisküche sowie Livemusik neben der Dorfmühle. Am Freitag ab 20 Uhr spielt die Gitarrenkombo Vogelfrei, am Samstagabend ist die Band Cheers zu Gast. Zum ersten Mal findet am Sonntagmorgen um 9.30 ein ökumenischer Mundart-Gottesdienst statt, der von Pfarrer Rüdiger Schellhaas-Eberle geleitet wird. Es singt der Chor Maranatha unter der Leitung von Britta Storchmaier. Dem Gottesdienst schließt sich um 11 Uhr ein Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück und Musik an. Das beliebte Fassrollen beginnt um 13 Uhr, die Sieger werden von der Pfälzischen Weinkönigin Charlotte Weihl geehrt. Kinder dürfen sich ab 14 Uhr auf Zauberei und Luftballon-Kunst mit Volker Rudolph freuen. Kaffee und Kuchen bietet der Förderverein der Kita Grashüpfer an.